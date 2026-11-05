JGChemicals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

JGChemicals hat am 03.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 6,81 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,67 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 3,61 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 63,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2,20 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at