Jhaveri Credits Capital gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jhaveri Credits Capital ließ sich am 12.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jhaveri Credits Capital die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -1,33 INR. Ein Jahr zuvor waren 1,33 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Jhaveri Credits Capital 187,9 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 91,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 98,3 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at