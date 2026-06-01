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01.06.2026 06:31:29
Jhaveri Credits Capital legte Quartalsergebnis vor
Jhaveri Credits Capital hat sich am 30.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS wurde auf 2,51 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren -1,110 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 499,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3409,21 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Jhaveri Credits Capital einen Umsatz von 14,2 Millionen INR eingefahren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 1,66 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Jhaveri Credits Capital 2,68 INR je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 409,49 Prozent auf 1,19 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 233,18 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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