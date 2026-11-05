Jhaveri Credits Capital präsentierte Quartalsergebnisse

Jhaveri Credits Capital hat am 03.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,44 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,30 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 62,0 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 72,83 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 228,0 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at