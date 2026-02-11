Jhaveri Credits Capital veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jhaveri Credits Capital hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,12 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,18 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 835,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 182,3 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 19,5 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at