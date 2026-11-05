JHS Svendgaard Laboratories: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

JHS Svendgaard Laboratories äußerte sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 INR gegenüber -0,020 INR im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig standen 218,3 Millionen INR in den Büchern – ein Minus von 2,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JHS Svendgaard Laboratories 222,8 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at