JHS Svendgaard Laboratories mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

JHS Svendgaard Laboratories stellte am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,09 INR gegenüber -0,210 INR im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2,69 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 232,7 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 226,6 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at