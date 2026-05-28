JHS Svendgaard Laboratories öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

JHS Svendgaard Laboratories hat am 26.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,42 INR gegenüber -0,840 INR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite standen 327,0 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 251,7 Millionen INR umgesetzt.

Für das abgelaufenen Geschäftsjahr wies das Unternehmen ein EPS von -0,220 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei JHS Svendgaard Laboratories ein EPS von -2,370 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 1,02 Milliarden INR gegenüber 919,97 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at