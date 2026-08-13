JHS Svendgaard Laboratories: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

JHS Svendgaard Laboratories stellte am 11.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,12 INR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0,120 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 303,8 Millionen INR – ein Plus von 29,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem JHS Svendgaard Laboratories 234,5 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at