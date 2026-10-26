JHT Design A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

JHT Design A hat am 24.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,81 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,580 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat JHT Design A im vergangenen Quartal 400,0 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 129,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JHT Design A 174,2 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at