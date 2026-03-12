|
12.03.2026 06:31:29
JHT Design A legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
JHT Design A gab am 11.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,86 CNY beziffert, während im Vorjahresquartal 0,580 CNY je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 216,6 Millionen CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte JHT Design A 150,3 Millionen CNY umgesetzt.
Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 2,94 CNY gegenüber 1,35 CNY im Vorjahr.
Auf der Umsatzseite hat JHT Design A im vergangenen Geschäftsjahr 694,21 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 71,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte JHT Design A 404,43 Millionen CNY umsetzen können.
