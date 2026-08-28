JHT Design A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

JHT Design A hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,600 CNY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden 316,8 Millionen CNY gegenüber 178,8 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at