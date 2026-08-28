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28.08.2026 06:31:29
Jiahe Foods Industry A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jiahe Foods Industry A äußerte sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Bei einem Gewinn je Aktie von 0,02 CNY wurde das EPS des Vorjahres getroffen.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,12 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 577,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 614,9 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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