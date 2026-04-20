20.04.2026 06:31:29

Jiajiayue Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Jiajiayue Group lud am 17.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,24 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiajiayue Group ein EPS von -0,090 CNY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite standen 5,05 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4,13 Milliarden CNY umgesetzt.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 0,320 CNY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Jiajiayue Group ein Gewinn pro Aktie von 0,210 CNY in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1,63 Prozent auf 17,93 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 18,23 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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