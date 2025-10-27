Jiajiayue Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jiajiayue Group hat am 24.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,04 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiajiayue Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,030 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,58 Milliarden CNY – eine Minderung von 3,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,76 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at