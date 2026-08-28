Jianerkang Medical A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Jianerkang Medical A stellte am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,15 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,120 CNY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Jianerkang Medical A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 255,2 Millionen CNY im Vergleich zu 225,3 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at