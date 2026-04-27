Jianerkang Medical A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Jianerkang Medical A hat am 24.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,710 CNY eingefahren. Im Vorjahr waren 0,770 CNY je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Jianerkang Medical A 1,02 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 1,98 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 1,04 Milliarden CNY umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at