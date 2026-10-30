Jianerkang Medical A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jianerkang Medical A gab am 29.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Es stand ein EPS von 0,24 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jianerkang Medical A noch ein Gewinn pro Aktie von 0,180 CNY in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jianerkang Medical A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 18,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 306,7 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 259,2 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at