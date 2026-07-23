Jiang Ling Motors ließ sich am 21.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiang Ling Motors die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 6,78 USD gegenüber 6,87 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,52 Milliarden USD – ein Plus von 8,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiang Ling Motors 1,40 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at