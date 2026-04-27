Jiang Ling Motors informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiang Ling Motors hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,75 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,87 USD je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 1,30 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jiang Ling Motors 1,09 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at