Jiang Ling Motors präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiang Ling Motors hat am 23.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7,33 USD. Im Vorjahresviertel waren 5,98 USD je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 13,18 Prozent auf 1,68 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,48 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 19,36 USD eingefahren. Im Vorjahr waren 24,74 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,14 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 5,46 Milliarden USD, während im Vorjahr 5,14 Milliarden USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at