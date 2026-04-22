|
22.04.2026 06:31:29
Jiang Su Etern: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Jiang Su Etern hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Jiang Su Etern im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiang Su Etern 871,6 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!