Jiang Su Etern: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jiang Su Etern hat am 20.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,200 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Jiang Su Etern im vergangenen Quartal 1,25 Milliarden CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 42,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiang Su Etern 871,6 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at