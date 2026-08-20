Jiang Su Etern: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jiang Su Etern stellte am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,24 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CNY je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 51,46 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,09 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 1,38 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0,175 CNY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 2,46 Milliarden CNY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at