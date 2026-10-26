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26.10.2026 06:31:29
Jiang Su Etern stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Jiang Su Etern hat am 23.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,16 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiang Su Etern noch ein Gewinn pro Aktie von 0,010 CNY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 2,09 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Jiang Su Etern 1,37 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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