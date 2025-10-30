|
30.10.2025 06:31:28
Jiang Su Zhong Tian Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jiang Su Zhong Tian Technologies hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es stand ein EPS von 0,23 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Jiang Su Zhong Tian Technologies noch ein Gewinn pro Aktie von 0,250 CNY in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiang Su Zhong Tian Technologies im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11,43 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,37 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 12,90 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,265 CNY sowie einen Umsatz von 14,38 Milliarden CNY belaufen.
