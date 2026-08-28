Jiang Su Zhong Tian Technologies: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Jiang Su Zhong Tian Technologies hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,43 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiang Su Zhong Tian Technologies ein EPS von 0,280 CNY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Jiang Su Zhong Tian Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 17,80 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,84 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 28,55 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at