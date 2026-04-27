Jiang Su Zhong Tian Technologies vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Jiang Su Zhong Tian Technologies hat am 24.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,17 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Jiang Su Zhong Tian Technologies ein EPS von 0,180 CNY je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Jiang Su Zhong Tian Technologies 14,53 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 48,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,76 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at