Jiang Su Zhong Tian Technologies: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiang Su Zhong Tian Technologies präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,48 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiang Su Zhong Tian Technologies 0,230 CNY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 21,75 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 17,50 Milliarden CNY, während im Vorjahreszeitraum 14,37 Milliarden CNY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at