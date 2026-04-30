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30.04.2026 06:31:29
Jiangshan Oupai Door Industry gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Jiangshan Oupai Door Industry lud am 27.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Jiangshan Oupai Door Industry vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,21 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,020 CNY je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal hat Jiangshan Oupai Door Industry 227,8 Millionen CNY umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 43,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 402,1 Millionen CNY umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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