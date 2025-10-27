|
Jiangshan Oupai Door Industry präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Jiangshan Oupai Door Industry hat am 24.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0,30 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Jiangshan Oupai Door Industry ein Ergebnis je Aktie von 0,330 CNY vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Jiangshan Oupai Door Industry im vergangenen Quartal 413,9 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 48,90 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangshan Oupai Door Industry 809,9 Millionen CNY umsetzen können.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
