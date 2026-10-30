Jiangshan Oupai Door Industry stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangshan Oupai Door Industry hat am 28.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,45 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangshan Oupai Door Industry -0,300 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 56,61 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 416,3 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 180,7 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at