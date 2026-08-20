Jiangshan Oupai Door Industry verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Jiangshan Oupai Door Industry präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,32 CNY. Im Vorjahresquartal waren 0,040 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 55,35 Prozent auf 207,9 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 465,7 Millionen CNY gelegen.

Redaktion finanzen.at