Jiangsu Aidea Pharmaceutical A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Jiangsu Aidea Pharmaceutical A präsentierte am 24.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,03 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Aidea Pharmaceutical A -0,200 CNY je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Jiangsu Aidea Pharmaceutical A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 43,72 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 168,3 Millionen CNY. Im Vorjahresviertel waren 117,1 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,050 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,340 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 720,67 Millionen CNY – ein Plus von 74,84 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Jiangsu Aidea Pharmaceutical A 412,19 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

