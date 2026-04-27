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27.04.2026 06:31:29
Jiangsu Aisen Semiconductor Material A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Jiangsu Aisen Semiconductor Material A präsentierte in der am 25.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,11 CNY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,090 CNY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Jiangsu Aisen Semiconductor Material A mit einem Umsatz von insgesamt 161,6 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 126,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 28,07 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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