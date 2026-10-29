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29.10.2026 06:31:29
Jiangsu Aisen Semiconductor Material A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Jiangsu Aisen Semiconductor Material A präsentierte in der am 26.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,18 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Jiangsu Aisen Semiconductor Material A 0,150 CNY je Aktie verdient.
Das vergangene Quartal hat Jiangsu Aisen Semiconductor Material A mit einem Umsatz von insgesamt 219,4 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 158,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 38,10 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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