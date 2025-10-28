Jiangsu Aisen Semiconductor Material A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Aisen Semiconductor Material A ließ sich am 25.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Aisen Semiconductor Material A die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,20 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,110 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 158,9 Millionen CNY – ein Plus von 26,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Aisen Semiconductor Material A 125,9 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at