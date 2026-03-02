Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology A stellte am 28.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,38 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,320 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Jiangsu Beiren Smart Manufacturing Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 174,7 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 50,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 353,2 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,670 CNY. Im Vorjahr waren 0,380 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 26,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 696,55 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 514,57 Millionen CNY.

Redaktion finanzen.at