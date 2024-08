Jiangsu Bide Science And Technology A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Jiangsu Bide Science And Technology A hat am 27.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,06 CNY gegenüber 0,090 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 107,2 Millionen CNY – ein Plus von 24,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Jiangsu Bide Science And Technology A 85,8 Millionen CNY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at