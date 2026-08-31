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31.08.2026 06:31:29
Jiangsu Bioperfectus Technologies A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Jiangsu Bioperfectus Technologies A veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 CNY erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Bioperfectus Technologies A im vergangenen Quartal 68,8 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Bioperfectus Technologies A 84,0 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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