Jiangsu Bioperfectus Technologies A gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Jiangsu Bioperfectus Technologies A veröffentlichte am 28.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,06 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,120 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Bioperfectus Technologies A im vergangenen Quartal 68,8 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 18,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Bioperfectus Technologies A 84,0 Millionen CNY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at