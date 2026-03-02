Jiangsu Bioperfectus Technologies A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Jiangsu Bioperfectus Technologies A hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,51 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,330 CNY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,73 Prozent auf 82,9 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 79,9 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,470 CNY. Im Vorjahr waren -0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahr hat Jiangsu Bioperfectus Technologies A im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 0,73 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 340,38 Millionen CNY. Im Vorjahr waren 342,89 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at