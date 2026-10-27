Jiangsu Bioperfectus Technologies A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Bioperfectus Technologies A hat am 24.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,57 Prozent zurück. Hier wurden 81,5 Millionen CNY gegenüber 81,9 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at