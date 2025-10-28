Jiangsu Bioperfectus Technologies A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Jiangsu Bioperfectus Technologies A hat am 25.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Jiangsu Bioperfectus Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,01 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,030 CNY je Aktie gewesen.

Jiangsu Bioperfectus Technologies A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 80,1 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 9,93 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 89,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at