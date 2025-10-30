Jiangsu Boqian New Materials Stock A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Jiangsu Boqian New Materials Stock A hat am 28.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,18 CNY gegenüber 0,120 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,63 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 286,8 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 288,6 Millionen CNY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at