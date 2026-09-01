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01.09.2026 06:31:29
Jiangsu Boqian New Materials Stock A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Jiangsu Boqian New Materials Stock A lud am 29.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,25 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,220 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Boqian New Materials Stock A im vergangenen Quartal 480,1 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 78,64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Boqian New Materials Stock A 268,7 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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