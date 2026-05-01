Jiangsu Boqian New Materials Stock A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Boqian New Materials Stock A veröffentlichte am 29.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,27 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,180 CNY je Aktie generiert.

Jiangsu Boqian New Materials Stock A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 409,8 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 66,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 246,8 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at