Jiangsu Broadcasting Cable Information Network A öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Jiangsu Broadcasting Cable Information Network A stellte am 29.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,01 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,020 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,73 Milliarden CNY – eine Minderung von 8,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,89 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at