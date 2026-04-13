Jiangsu Broadcasting Cable Information Network A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Jiangsu Broadcasting Cable Information Network A ließ sich am 10.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Jiangsu Broadcasting Cable Information Network A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Jiangsu Broadcasting Cable Information Network A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,01 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 6,38 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2,19 Milliarden CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,33 Milliarden CNY umgesetzt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,050 CNY beziffert, während im Vorjahr 0,070 CNY je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,98 Milliarden CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,97 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at