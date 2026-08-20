Jiangsu Cai Qin Technology A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Jiangsu Cai Qin Technology A hat am 17.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

In Sachen EPS wurden 0,14 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Jiangsu Cai Qin Technology A 0,070 CNY je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 351,5 Millionen CNY vermeldet – das entspricht einem Plus von 116,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 162,1 Millionen CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at