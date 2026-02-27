27.02.2026 06:31:29

Jiangsu Cai Qin Technology A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Jiangsu Cai Qin Technology A hat am 25.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 5,46 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,010 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Jiangsu Cai Qin Technology A im vergangenen Quartal 232,8 Millionen CNY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 64,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Jiangsu Cai Qin Technology A 141,8 Millionen CNY umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 5,68 CNY. Im Vorjahr hatte Jiangsu Cai Qin Technology A 0,140 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Jiangsu Cai Qin Technology A in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 76,24 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 723,73 Millionen CNY im Vergleich zu 410,64 Millionen CNY im Vorjahr.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Gewinn von 0,285 CNY je Aktie sowie einem Umsatz von 669,35 Millionen CNY gelegen.

