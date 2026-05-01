Jiangsu Changjiang Electronics Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Jiangsu Changjiang Electronics Technology präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Jiangsu Changjiang Electronics Technology hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,16 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,110 CNY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Jiangsu Changjiang Electronics Technology mit einem Umsatz von insgesamt 9,17 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,34 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 1,76 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at